Vanredna situacija u Nju Orleansu, u ozbiljnoj opasnosti Teksas i Misisipi (FOTO, VIDEO)

Tropska oluja sa obilnim kišama poplavila je brojne ulice i paralisala saobraćaj u Nju Orleansu, a meteorolozi najavljuju i nove padavine.

Gradonačelnica Nju Orleansa Latoja Kantrel rekla je da je za tri sata u tom gradu palo 21,3 centimetara kiše i proglasila je vanredno stanje, prenosi AP. New Orleans is flooding — and there's a potential hurricane coming this weekend https://t.co/tysAsbVH2I pic.twitter.com/oiXqsMW7nu — TIME (@TIME) July 10, 2019 Zvaničnici su upozorili građane da ostanu u kućama, provere da li imaju namirnice za naredna tri dana, kao i da li su kanalizacioni sistemi čisti. WATCH: