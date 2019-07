Tumbanje po celom svetu! Nju Orleans u strahu, proglašeno vanredno stanje: Pre 14 godina razorila iz Katrina, sad dolazi još gora megaoluja! Ljudi u čamcima plove ulicama! (foto, video)

Kurir pre 2 sata

NJU ORLEANS - Tropska oluja sa obilnim kišama poplavila je Nju Orleans, američki grad koji se jedva oporavio otkako ga je pre 14 godina poharala tropsla oluja Katrina.

Ulice i brojni domovi su pod vodom, pliva se po njima, a meteorolozi najavljuju i nove padavine. NEW ORLEANS FLOODING: More than six inches fell in some New Orleans neighborhoods over a couple of hours, according to the National Weather Service. There were also reports of a tornado and waterspouts. Read more: https://t.co/axnpSEBr4E pic.twitter.com/EHDkg1tzv8 — KION News 5 46 (@KION546) July 10, 2019 Gradonačelnica Nju Orleansa Latoja Kantrel rekla je da je za tri