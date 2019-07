Željko Joksimović se sa njom pojavio na festivalu i pesmom zbližio publiku (FOTO, VIDEO)

Vesti online pre 1 sat

Poznati pevač zabavljao je večeras publiku drugog dana festivala „Ulaz“ u Beogradu, a društvo mu je pravila ćerka Mina, dok supruga Jovana ipak nije bila tu.

„Ljubavi“, „Milimetar“, „Ponelo me“ i mnogi drugi hitovi izvedeni su na velikoj sceni, uz prateće vokale koji su upotpunili nastup. Pogledajte deo atmosfere u bekstejdž zoni i kako je Željko reagovao na fotoreportere: Željko Joksimović je na festival "Ulaz" stigao sa svojom ćerkom, a na sceni je izveo najveće hitove: "Ljubavi", " Milimetar", "Ponelo me" i mnoge druge A post shared by Frankfurtske Vesti (@vestionlinecom) on Jul 12, 2019 at 5:49pm PDT