Anketa: Većina ne veruje u najveće plate na Zapadnom Balkanu

Danas pre 1 sat | Piše: V. Stojsavljević

Rezultati ankete Čak 87 odsto građana ne veruje da će Srbija do kraja godine imati najveće plate na Zapadnom Balkanu, a 85 odsto ne veruje da će prosečna plata u Srbiji, do kraja godine, biti 500 evra, to pokazuje anketa sprovedena na sajtu Danasa.

Na sajtu Danasa sprovedena je anketa sa pitanjem „Da li verujete predsedniku Vučiću da će Srbija za godinu dana imati najveće plate na Zapadnom Balkanu“, i u okviru koje je glasalo 267 građana. Njih 87 odsto reklo je da ne veruje u to, dok se 13 odsto građana izjasnilo da veruje. Ista anketa sprovedena je i na Fejsbuku gde je glasalo 7.200 građana. Od toga 74 odsto izjasnilo se da ne veruje, dok 26 odsto građana veruje da će Srbija do kraja godine imati najveće