Vučić: Nastavak razgovora iz Berlina u septembru

Beta pre 50 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi neke vrste nastavka pregovora, iz Berlina, odnosno Pariza, gde je bilo planirano da se sretnu Beograd i Priština, trebalo da bude u septembru.

"Potrebno je neko vreme da se opet o nekim starima govori, ja mrzim da prebacujem krivicu na drugi stranu i da pričam o taksama i ne znam šta sve, sačekajmo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo i mi izaći sa onim što je naše", rekao je Vučić nakon što je, zajedno sa francuskim predsednikom Emaulenom Makronom, razgovarao sa studentima.

On je, na pitanje koliku podršku Makrona ima Srbija, rekao da francuski predsednik razume težinu problema i dodao da se stvari ne mogu rešavati tako što niko ni od čega neće da odstupi.

"Tražio sam podršku da razumeju da to ne može da bude rešeno kako bi svako od nas želeo da bude, već da bude nešto između", rekao je Vučić.

On je naveo da kompromis nije slabost, već snaga i da će se uvek zalagati za kompromis, koji nije predaja i odustajanje, već stvarni kompromis.

"Ako budemo mogli ići ćemo u tom smeru, ako ne - neke generacije posle nas će to morati da urade", rekao je Vučić, navodeći da se ne može živeti u strahu od sukoba.

On je rekao da "ljudi pitanju zašto Srbija kupuje oružje", navodeći da to čini "kako nas niko ne bi napao".

"Ako vide da je Srbija trula, gnjila jabuka svako će je sa lakoćom uzeti, ako vide da je to kao orah, onda to nije lako da slomite", rekao je Vučić.

"Posao intelektualaca je da pomognu napredak zemlje a ne da odmažu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je drago zbog toga što je izazvao tako veliku pažnju svojim autorskim tekstom u listu Politika pod naslovom "Elita i plebs" i da smatra da u njemu samo rekao istinu.

"Mislim da sam rekao istinu i to je u poslednjih 20 godina jedan od najčitanijih autorskih tekstova. Drago mi je što sam izazvao pažnju, to samo pokazuje koliko najveći broj ljudi boli to što se tako odnose prema njima već 30 godina i koliko je to pogodilo onu manjinu, koju ja nisam obeležio nego se sama prepoznala. Srećan sam i zadovoljan zbog toga i to je vrsta mog političkog uspeha", rekao je Vučić na Kalemegdanu.

On je ocenio da je u tom tekstu na "veoma pristojan i civilizovan način" samo citirao šta pojedinci govore o njemu i da, uprkos tome što je svestan da i on greši, ne može da poštuje ljude koji preziru svoj narod i svoje građane.

"Posao intelektualaca je da pomognu napredak zemlje a ne da odmažu", ocenio je on.

Vučić je 10. jula u dnevnom listu Politika objavio autorski tekst pod nazivom "Elita i plebs", koji je izazvao brojne reakcije u javnosti.

Akademik Dužan Teodorović pokrenuo je potpisivanje peticije kojom se osuđuje, kako smatra, govor mržnje predsednika Srbije i kojom se zahteva da prestane sa produbljivanjem podela u društvu i vređanjem građana Srbije.

(Beta, 07.16.2019)