Vučić: Makron pokazao razliku - Srbiju učinio ponosnom

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

Aleksandar Vučić sumirao rezultate posete francuskog predsednika Srbiji. Otkriva da je sinoć posle posete Kalemegdanu sa Makronom pričao pet i po sati. Razlikuje se od svih - Makron je pokazao emocije...

Nesvakidašnja poseta evropskog državnika, nabijena emocijama, nešto je što je iznenadilo Srbiju. To je, primećuje predsednik Vučić, ono što Makrona razlikuje od drugih svetskih političara koji su navikli da poruke šalju "iza četiri zida". "Njegov istup sinoć na Kalemegdanu bio je izuzetan - mi smo navikli da čujemo samo negativne stvari, a on je pun entuzijazma...Ono čime je uspeo da kupi srca ljudi u Srbiji - to jeste njegova emocija, nepostojanje straha da govori