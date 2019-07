DSS: Ostavka politička odluka promotera nezavisnosti KiM

Vesti online pre 6 sati | Tanjug, Vestionline

Demokratska strana Srbije (DSS) ocenila je da je poziv Ramušu Haradinaju da u svojstvu osumnjičenog da iskaz Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu i Metohiji politička odluka promotera kosovske nezavisnosti.

To bi, kažu u DSS, moglo da se nazove dobrom vešću, da Haradinaja nije do sada dva puta Haški trbunal oslobodio optužbi za ratne zločine. U toj stranci navode da je neizvesno da li će Haradinaja stići zaslužena kazna, a, ako se to i desi, to, smatraju u DSS, neće biti zbog zakasnele pravde, već zato što Haradinaj predstavlja remetilački faktor brzog nastavka dijaloga o konačnom statusu KiM.