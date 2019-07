Ramuš će imati društvo za put u Hag, pozivi samo pljušte: I Jakup Krasnići dobio poziv da dođe u sud

Kurir pre 6 sati

Bivši porparol terorističke OVK i ekspredsednik parlamenta u Prištini Jakup Krasnići otkrio je danas da je i sam pozvan pred sud u Hag.

On se tim povodom oglasio i na Fejsbuku gde je postavio vest da je dobio poziv iz Haga, a uz informaciju postavio je i slike iz svoje bogate OVK karijere među kojima je i jedna u kojoj je on u uniformi terorističke OVK odnosno UČK. To se dogodilo dan posle poziva upućenog tzv. kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju posle čega je usledila i njegova, kako je rekao, neopoziva ostavka. Haradinaj je pozvan u svojstvu osumnjičenog, a Krasnići nije otkrio kakav je on poziv