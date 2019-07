Tramp: Velikoj Britaniji je potreban Džonson

Blic pre 1 sat | Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp rekao je nakon telefonskog razgovora sa novim britanskim premijerom da je Velikoj Britaniji potreban neko poput Borisa Džonsona, dodajući da on ima "ono što je neophodno". Tramp je kazao da očekuje da će za vreme mandata Džonsona doći do velikog rasta američko-britanske trgovine, preneo je AP. On je dodao da dve zemlje već rade na novom trgovinskom sporazumu koji daleko premašuje dosadašnji obim trgovine. Američki lider je naveo da