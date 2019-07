Srbija i Gugl: Šta stranci pretražuju na internetu

BBC News pre 20 minuta | Katarina Stevanović - BBC novi

BBC Srbija ili Sibir?

U kojoj se državi nalazi Srbija, da li je Srbija deo Rusije, kako se Srbija danas zove - ovo su neka od pitanja koja se na engleskom jeziku pretražuju na Guglu.

Najveći svetski internet pretraživač ima i odgovore na većinu njih.

Dok su među „najguglanijim" pojmovima u Srbiji prošle godine bili „Zadruga", „Nebojša Glogovac" i „Svetsko prvenstvo u fudbalu", strance o Srbiji interesuje i to koliko je visok predsednik Aleksandar Vučić.

Uz pomoć Gugl pretrage i sajta Answer the public napravili smo kratak pregled zanimljivih pitanja koje stranci postavljaju o Srbiji.

Da li Srbija i dalje postoji?

Does Serbia still exist?

Odgovor Gugla: Srbija, nekadašnja centralna republika Jugoslavije, sada je zemlja na središnjem delu Balkanskog poluostrva u jugoistočnoj Evropi.

Graniči se sa četiri od šest bivših jugoslovenskih socijalističkih republika - Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom.

Kako je Srbija dobila ime?

How did Serbia get its name?

Odgovor Gugla: Prema delu vizantijskog cara Konstantina Sedmog „O upravljanju carstvom" (De Administrando Imperio) Srbi su potekli od „belih Srba" koji su živeli na „drugoj strani Turske" (ime koje je korišćeno za Mađarsku), u području koje se zvalo Bojka ili Bela Srbija.

Bela Srbija graničila se sa Franačkom republikom i Belom Hrvatskom.

Da li je Srbija zemlja trećeg sveta?

Is Serbia a third world country?

Odgovor Gugla: Srbija je danas parlamentarna demokratija. Svetska banka klasifikuje je kao zemlju sa srednjim prihodom, a ekonomija zemlje je u tranziciji iz dominantnog državnog sektora u tržišni model.

Da li je Srbija deo Rusije?

Is Serbia a part of Russia?

BBC Srbi vole Putina

Odgovor Gugla: Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija priznala je Rusiju u decembru 1991. godine odlukom Predsedništva o priznavanju bivših republika SSSR-a.

Srbija ima ambasadu u Moskvi, a Rusija ima ambasadu u Beogradu i kancelariju za vezu sa UNMIK-om u Prištini.

Da li je Srbija bila deo Otomanskog carstva?

Was Serbia part of the Ottoman Empire?

Odgovor Gugla: Otomansko carstvo osvojilo je teritoriju severne Srbije 1459. godine, kada im je Smederevo palo u ruke. Jedine slobodne teritorije bile su delovi Bosne i Zete.

Nakon pada bosanske kraljevine 1496. godine, Srbijom je vladalo Otomansko carstvo skoro tri veka.

Da li je Srbija arapska zemlja?

Is Serbia an Arab country?

BBC U Srbiji ima dosta izbeglica, ali nije arapska zemlja

Odgovor Gugla: Arapi u Srbiji uglavnom su iseljenici iz niza arapskih zemalja, posebno Libije, Libana, Sirije, palestinskih teritorija, Iraka i Jordana.

Ima i malih grupa iz Egipta, Alžira, Tunisa, Maroka i Sudana.

Da li je Srbija opasna?

Is Serbia dangerous?

Odgovor Gugla: Beograd nema visok stepen uličnog kriminala, ali je prisutno džeparenje i otimanje torbica, a turisti su glavne mete.

Ljudi koji putuju u Srbiju treba da preduzmu iste mere predostrožnosti u Beogradu kao u svakom velikom gradu širom sveta.

Zašto je Srbija ušla u Prvi svetski rat?

Why did Serbia enter WW1?

Narodna biblioteka Srbije Srpski vojnici s pukovskom zastavom

Odgovor Gugla: Dana 28. jula 1914. godine, mesec dana nakon što je prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu ubio Gavrilo Princip u Sarajevu, Austro-Ugarska proglašava rat Srbiji, započevši Prvi svetski rat.

Da li je Srbija dobra zemlja za život?

Is Serbia a good place to live?

Odgovor Gugla: Beograd, glavni grad Srbije, dobar je za stanovanje.

Prema Guglovoj rang listi gradova, dobro je mesto za život koje u odnosu na troškove života, bezbednost i toleranciju.

Da li je bezbedno voziti kroz Srbiju?

Is Serbia safe to drive through?

BBC Vozači sve više imaju „kratak fitilj"

Odgovor Gugla: Ne možete zameniti međunarodnu vozačku dozvolu za srpsku.

Opšti standard puteva u Srbiji varira od dobrog do lošeg. Putevi su lošiji u ruralnim područjima, posebno nakon lošeg vremena.

Posebno je opasna Ibarska magistrala koja povezuje Beograd, preko Čačka i Užica, sa Crnom Gorom.

Po čemu je Srbija najpoznatija?

What is Serbia most known for?

Getty Images Đoković na Vimbldonu brani trofej iz prošle godine

Odgovor Gugla: Deset najpoznatijih stvari o Srbiji - šljivovica, vampiri i paprika, Novak Đoković, Pirotski ćilim, slava, Nikola Tesla, Egzit, hrana, splavovi, kafane.

Strance zanima i da li je Srbija demokratska zemlja, zašto su Srbi visoki, ali i zašto su lepi.

Naravno, ima i onih uobičajenih pitanja na koja ste sigurno naišli u razgovoru sa strancima - poput toga da li je Srbija Sibir ili Sirija.

