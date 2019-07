Od danas nove cene putarina na svim deonicama u Srbiji

Moj Novi Sad pre 2 sata

Poskupljenje putarina najavljivljuje se već nekoliko meseci, a od danas je ono i zvanično stupilo na snagu.

Kako je saopštilo JP "Putevi Srbije" putarina je poskupela za 12 odsto. Kako je ranije najavljivano, putarina od Subotice do Preševa, za automobil, kada se sve sabere, prema starim cenama je iznosila 1.900 dinara. Od danas, kada se ta cena uveća iznosiće oko 2.100 dinara. Prema novom cenovniku, putarina na deonici od Novog Sada do Beograda je 240 dinara Za deonicu Beograd - Niš do sada je trabalo izdavajti 800 dinara, novi iznos je tačno 900, a od Niša do Preševa