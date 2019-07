Od danas: Putarina skuplja 12 odsto

OK radio pre 11 minuta | OK Radio

Vranje - Putarina na auto-putevima u Srbiji od danas je skuplja za 12 procenata.

JP „Putevi Srbije“ objavilo je novi cenovnik putarine na drumovima Srbije koji je stupio na snagu od ponedeljka, 29. jula u 07 časova. Za automobile od Beograda do Niša putarina iznosi 900 dinara, a od Niša do Preševa 600 dinara. Na auto-putu Beograd-Niš, u zavisnosti od kategorije vozila, putarina košta od 450 do 5.410 dinara. Od Niša do Preševa putarina košta od 600 do 3.630 dinara. Poskupljenje korišćenja puta Ministarstvo saobraćaja, koje je i iniciralo izmene,