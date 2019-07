Pakistanski vojni avion se srušio na naselje, ima mrtvih (foto, video)

Sputnik pre 2 minuta

Najmanje 19 ljudi je poginulo, , uključujući dva pilota i tri člana posade, a nekoliko je povređeno kada je mali avion vojnog vazduhoplovstva Pakistana pao na naseljeno mesto, nakon čega je eksplodirao.

Avion se srušio u Ravalpindiju, u pakistanskoj provinciji Pandžabu, tokom rutinske obuke, pišu mediji. I lived in phase 8, ye hm p b gir sakta ta pr jin ka aj jana lika ta is dunya se o chale gae allah in k gar walo ko sabar ata kare. A small aircraft crash in Phase 7, #BahriaTown #Rawalpindi. More than 10 people died including 2 kids , 3-4 houses completely damaged.