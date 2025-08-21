Potpredsednik Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da vojni kontingenti NATO-a ne mogu biti mirotvorci u Ukrajini i da Rusija neće prihvatiti takve bezbednosne garancije za Kijev.

Prethodno je francuski predsednik Emanuel Makron u intervjuu za francuske medije izjavio da je Rusija navodno postala destabilizujuća sila i pretnja za Evropu, prenose RIA Novosti. "Galski petao bez mozga nikako da se smiri sa idejom slanja trupa na Ukrajinu. Rečeno je da vojske zemalja NATO-a ne mogu biti mirotvorci. Rusija neće prihvatiti takve bezbednosne garancije", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije je