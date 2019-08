Prvi snimak stravične pucnjave u Dejtonu: U ovom trenutku su se začuli rafali, a ljudi su počeli da beže (video)

Kurir pre 43 minuta

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kome je navodno prikazan trenutak kada je napadač iz Dejtona otvorio vatru ispred prepunog bara.

Video je sniman iz automobila koji je bio parkiran u blizini mesta gde se pucnjava odigrala. Na snimku se čuje rafalna paljba i u jednom trenutku se mogu videti ljudi kako beže. Podsećamo da se rano jutros dogodila pucnjava u gradu Dejtonu u Ohaju. Napadač je ubio najmanje 9 osoba, dok je 16 ranio, piše BBC. #BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported.