Tropske vrućine ne jenjavaju, Batut savetuje kako voziti

U Srbiji će danas i narednih dana biti veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni.

Danas će se jutarnja temperatura u Srbiji kretati od 13 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti od 33 do 36 stepeni, saopštio je RHMZ, a Institut Batut dao je savete o tome kako treba voziti po vrućini. „Ne treba da ulazite u automobil koji je stajao na suncu pre nego što ga provetrite. Klima uređaj bi trebalo da omogući da unutrašnja temperatura bude niža pet do sedam stepeni od spoljašnje. Potrebno je da pravite česte pauze tokom vožnje, na svaka dva sata pauza