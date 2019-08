Iznad većeg dela Srbije sutra sunčano i veoma toplo

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Iznad većeg dela Srbije sutra će biti sunčano i veoma toplo, dok će krajem dana na severu i zapadu pasti kiša ili će biti pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura će biti od 15 do 24 stepena, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 32 do 37 stepeni Celzijusa. U Beogradu će vreme biti sunčano i veoma toplo, uz moguću oblačnost i kišu krajem dana i tokom noći. Vetar će biti slab i umeren, a temperatura će se u toku dana kretati od 24 do 34 stepena. Narednih dana će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. Sredinom sledeće sedmice očekuje se osveženje