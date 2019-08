Upozorenje RHMZ: Visoke temperature od 34 do 38 stepeni sve do 13. avgusta

IndeksOnline pre 1 sat

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature, jer će sve do utorka, 13. avgusta, biti veoma toplo, s najvišim dnevnim temperaturama od 34 do 38 stepeni. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom… RHZS: I dalje veoma toplo Republički hidro-meteorološki zavod Srbije (RHZS) ponovo je danas upozorio da će do utorka, 13. avgusta, biti vrlo toplo s najvišim temperaturama od 35 do 38