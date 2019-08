Pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna u NS oko 34°C

Moj Novi Sad pre 4 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 na severu do 35 stepeni na jugoistoku. (kliknite na sliku za višu rezoluciju) Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka će biti sunčano i vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38