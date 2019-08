Danas u Srbiji vrhunac toplotnog talasa, tokom dana i do 38 stepeni

Radio 021 pre 1 sat | Beta, RTS

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, a vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, jugoistočni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 16 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni Celzijusa, naveo je RMHZ i upozorio da će do utorka biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike uticaće nepovolјno na većinu hronično obolelih. Preporučuju se izbegavanje dužeg izlaganja suncu, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja. Temperaturni rekord 2017. godine u Zaječaru Istorijski temperaturni rekord u Srbiji zabeležen je pre