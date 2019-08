Vučić: Neće da učestvuju zato što ne mogu da pobede na izborima

Danas pre 37 minuta | Piše: FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi voleo da govori o mnogo važnijim temama nego o dijalogu predstavnika vlasti i opozicije, ali da mu je stalo da opozicija izađe na izbore jer bi to bilo najbolje za Srbiju i tada bi građani videli koliku ko ima podršku.

„Svi ti milioni, ta organizacija njihova, ne pričam o opoziciji već o milionima, tih 5 ili kako im je tačno ime, oni kažu nećemo da učestvujemo i to pričaju od 2017. još od predsedničkih izbora i to samo zato što ne mogu da pobede na izborima, ne da pobede već ni da budu blizu na izborima“, rekao je Vučić za RTS. On je rekao da je opoziciji najlakše da bojkotuje izbore. „A što se tiče razgovora, oni su lekoviti gde god da se odigravaju, ja sam najneomiljeniji i