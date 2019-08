Merkel: Ozbiljno shvatamo obavezu većeg trošenja na vojsku

Blic pre 20 minuta | Srna

Nemački kancelar Angela Merkel izjavila je da ozbiljno shvata obavezu Berlina prema saveznicima u NATO-u da dodatno poveća trošenje na vojsku.

Ona je tokom panel-diskusije u nemačkom gradu Štralzundu rekla da ozbiljno shvata ciljanih dva odsto i da Nemačka želi da do 2024. godine dostigne 1,5 odsto. Merkelova je istakla da će doći do novog povećanja u budžetu, kojim će se dostići procenat od 1,4 odsto do 2020. godine, prema nedavnim predviđanjima ekonomskog rasta. - I dalje imamo dosta posla da uradimo u narednih nekoliko godina - kaže Merkelova i napominje da je ubeđena da će Nemačka dostići planiranih