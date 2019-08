Trgovinski pregovori s Kinom da sačekaju rešenje u Hongkongu

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

VAŠINGTON:Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da trgovinski pregovori sa Kinom mogu da sačekaju dok se ne smanje tenzije u Hongkongu, gde od juna traju protesti.

Tramp je na Tviteru napisao: "Naravno da Kina želi dogovor. Ali treba ih pustiti da prvo na human način reše pitanja u Hongkongu". On je pohvalio predsednika Kine Si Đinpinga, za kojeg je rekao da je veliki lider i da bi mogao brzo da reši potrese u Hongkongu ukoliko bi to želeo. "Nemam ni malo sumnje da, ukoliko to želi, predsednik Si može brzo i humano da reši problem u Hong Kongu. Sastanak?", tvitovao je Tramp. Tramp je ranije, kako navodi AP, malo govorio o