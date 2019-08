Tramp: Pregovori sa Pekingom da sačekaju dok se ne smiri situacija u Hongkongu

RTS pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da bi trgovinski pregovori sa Pekingom mogli da sačekaju dok se ne smanje napetosti u Hongkongu, gde od juna traju antivladine demonstracije.

Šef Bele kuće je do sada malo govorio o protestima u Hongkongu. Sada je pohvalio kineskog predsednika Si Đinpinga i naglasio da on lično može da razreši situaciju. "Poznajem predsednika Sija dobro. On je sjajan lider koji veoma ceni svoj narod. Nemam nikakve sumnje da ukoliko to želi predsednik Si može brzo i humano da reši problem u Hongkongu. Predlažem sastanak sa njim", poručio je Donald Tramp. O situaciji u Hongkongu oglasio se novi kineski ambasador u Moskvi.