Pozitivan stav: Peking pozdravio Trampovu izjavu da je Hongkong unutrašnja stvar Kine

Kurir pre 1 sat

PEKING - Kina je primila k znanju izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Peking treba sam da reši krizu u Hongkongu, saopšteno je iz kineskog Ministarstva inostranih poslova.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019 Američki predsednik je ranije pohvalio kineskog predsednika Sija Đinpinga i naglasio da on lično može da reši situaciju u Hongkongu,