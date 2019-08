Jul bio najtopliji mesec u poslednjih 140 godina

Vesti online pre 1 sat | Vestionline

Protekli jul bio je najtopliji mesec izmeren na Zemlji od kada je počelo merenje temperature 1880. godine.

To je još jedan rekord za koji naučnici kažu da podržava predviđanja o klimatskim promenama koje je izazvao čovek. Američka nacionalna administracija za okeane i atmosferu saopštila je danas da je jul bio za 0,95 stepeni Celzijusa topliji od proseka za taj mesec u 20. veku, prenosi AP. S obzirom na to da je jul najtopliji mesec u kalendaru, meteorolozi kažu da to znači da je postavljen novi rekord za taj mesec u poslednjih 140 godina. Prošlomesečne temperature su