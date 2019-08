Vremenska prognoza - 18. avgust

RTS pre 26 minuta

Sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca i temperaturu do 32 stepeni, a zatim toplije. Od ponedeljka vrelo, do 35 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 17.08.2019. Subota: Pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. 18.08.2019. Nedelja: Sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 29 do 32 stepeni. 19.08.2019. Ponedeljak: Sunčano i vrlo toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 32