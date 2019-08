Sunčano i toplo, maksimalna temperatura 29

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 29 stepeni, saopštio je RHMZ. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, a jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni. U narednom periodu, do 24. avgusta biće sunčano i toplo, a od ponedeljka i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 32 do 35 stepeni. Krajem perioda ponegde pljuskovi sa grmljavinom uz manji pad temperature. GZS/ Tanjug