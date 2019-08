Lončar o smrti devojčice: Utvrdićemo odgovornost zbog neodazivanja na poziv

N1 Info pre 7 sati | FoNet

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je u Leskovcu da će se utvrditi tačna odgovornost zbog neodazivanja na poziv da se pomogne dvogodišnjoj devojčici na Vlasinskom jezeru i dodao da je "Hitna pomoć iz Surdulice stigla do devojčice za dvanest minuta".

On nije precizirao gde je tačno stigla surdulička Hitna pomoć za to vreme jer su, zapravo, roditelji kolima povezli devojčicu sa Vlasinskog jezera i uz put ih je srela ova hitna pomoć. 19.08.2019. "Za 12 minuta je teško i u Beogradu gde na svakom ćošku imate hitnu pomoć", rekao je Lončar i dodao da su u "inspekciji jedan deo posla završili". On je rekao da je "jedan deo nalaza sa obdukcije završen, čeka se drugi deo ali, situacija je bila izuzetno teška i ozbiljna