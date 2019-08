Lončar: Utvrdiće se tačna odgovornost za nereagovanje na Vlasinskom jezeru

Jug press pre 6 sati

LESKOVAC Ministar zdravlja Zlatibor Lomčar rekao je danas u Leskovcu da će se utvrditi tačna odgovornost zbog neodazivanja na poziv da se pomogn dvogodišnjoj devojčici na Vlasinskom jezeru i dodao da je „Hitna pomoć iz Surdulice stigla do devojčice za dvanest minuta“. On nije precizira gde je tačno stigla surdulička Hitna pomoć za bto vre me jer su, zapravo, roditelji kolima povezli devojčicu sa Vlasinskog jezere i uz put ih je srela ova hitna pomoć. „Za 12 minuta