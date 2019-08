Septembar u Grčkoj će biti idealan za letovanje posebno na severu zemlje, a evo i zašto

Vesti online pre 1 sat | Telegraf.rs, Vestionline

Za veliki broj Srba i septembar je idealan za letovanje u Grčkoj, a posebno na Halkidikiju.

Osim što su cene pristupačne, a more idealne temperature, manja je i gužva, pa je ovakvo letovanje zaista idealno za sve one koji žele mir i tišinu. Sve do 6. septembra će se zadržati temperature do 30 stepeni. Potom, od 7. do 14. septembra sledi novi pad temperature, ali takođe postepeni. Maksimalne dnevne temperature i dalje će biti relativno visoke i iznosiće oko 25 stepeni u proseku.