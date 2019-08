Radno vreme na Horgošu 2 produženo do ponoći

IndeksOnline pre 9 sati

BEOGRAD – Radno vreme na graničnom prelazu Horgoš 2 biće produženo do ponoći, od danas do nedelje, 1. septembra, saopštio je MUP. U cilju rasterećenja i bržeg prelaska granice sa Mađarskom, putnici će granični prelaz Horgoš 2 tokom vikenda moći da koriste do ponoći, umesto uobičajenog radnog vremena od 7 do 19 časova. Gužve na graničnim prelazima su i danas velike, a jutros su putnički automobili, prema informacijama AMS S, na Horgošu čekali i do pet sati. Tanjug