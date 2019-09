Uragan Dorijan stigao na Bahame, udari vetra od 285 km/h

N1 Info pre 33 minuta | Beta

Uragan Dorijan, najsnažnija oluja koja je pogodila Karibe od kada se vode arhive, izazvala je veliko razaranje i poplave na Bahamima, izjavili su zvaničnici i očevici. Uragan je dostigao petu, najjaču kategoriju, što znači da vjetar duva brzinom od 285 kilometara na čas.

Centar za uragane SAD okarakterisao je situaciju kao "opasnu po život". Na pojedinim mestima očekuje se rast vode na visinu od sedam metara, upozoravaju zvaničnici. Stanovnicima ostrva Veliki Baham i Abakost, koje je Dorijan juče prvo pogodio, savetuje se da ne napuštaju skloništa dok opasnost ne prođe. Delovi ostrva Abakost su pod vodom, a ostrvo Veliki Bahami zahvaćeno je snažnim vetrom i obilnom kišom. Family friend sent this over WhatsApp. This is devastating.