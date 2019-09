Uragan Dorijan prešao u kategoriju četiri, evakuacije duž istočne obale SAD

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Uragan "Dorijan", koji se trenutno nalazi iznad Bahama i polako se kreće prema istočnoj obali SAD, oslabio je i prešao je u kategoriju 4 na Safir-Simpsonovoj skali, koja ima pet kategorija, saopštio je večeras američki Nacionalni centar za uragane.

Centar je naveo da uragan trenutno ima vetrove jačine do 249 kilometara na sat. Uragan je pre slabljenja, sa naletima vetra čak do 320 kilometara na sat, pogodio delove Bahama gde je oštećeno i uništeno nekoliko hiljada kuća i dalekovoda, dok su brojni domovi pod vodom. Zbog nestanka električne energije i ograničenog pristupa internetu, za sada je nemoguće proceniti štetu, preneo je Glas Amerike (Voice of America - VOA). "Dorijan" nije praćen samo snažnim vetrovima