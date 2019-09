Trifunović: Apsolutno bojkot, to smo tražili na protestima

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz / Beta

BEOGRAD - Glumac Branislav Trifunović, jedan od nekadašnjih organizatora protesta, rekao je da je za bojkot izbora i da je bitno da se opozicija okupi oko jednog cilja.

"Apsolutno bojkot. To smo tražili na protestima a sada je više no ikada jasno da je bojkot jedino oružje u našim rukama kojim možemo da se borimo", rekao je Trifunović za novi broj nedeljnika NIN. On je naveo da je neverovatna količina emisara iz svih evropskim zemalja, Amerike... koja ubedjuje opoziciju da izadje na izbore, "zaboravljajući na sve što radi vlast već sedam godina". "Jedina stvar koja je stala na put te ljubavi izmedju Evropske unije, Vučića i