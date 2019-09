U Srbiji u subotu promenljivo, toplo i nestabilno

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Prema podazima RHZS u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najpre na zapadu i jugozapadu a zatim i u ostalim krajevima.

Više padavina se očekuje krajem dana i uveče. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni C, najviša dnevna od 25 do 30. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni C, najviša dnevna oko 28. U nedelju i početkom naredne