U subotu pljuskovi i grmljavina

U Novom Sadu u subotu pre podne sunčano.

Posle podne i uveče biće promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za obilnije pljuskove. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 22°C, maksimalna dnevna 29°C. U nedelju pre podne i sredinom dana pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenljivo oblačno. Maksimalna temperatura do 28°C. U ponedeljak mogući pljuskovi, a temperatura do 27°C. Autor: