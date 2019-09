Sutra pretežno sunčano i toplo

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti pretežno sunčano i toplo, a samo je ujutru u kotlinama moguća magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 6 do 15, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturom od 12 do 26 stepeni. Narednih dana se očekuje sunčano vreme s temperaturama malo iznad proseka. Tek od utorka popodne kreće naoblačenje i pad temperature praćen padavinama. Od četvrtka postepeno razvedravanje. Biometeorološka prognoza za nedelju, 15. septembar 2019: Nastavlјa se povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu