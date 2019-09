Markes ‘slomio’ Kvartarara za trijumf u Mizanu

Vrele gume pre 33 minuta

Vozač Repsol Honde, Mark Markes upisao je sedmu pobedu ove sezone.

Naime, on je slavio i na 13. trci ovogodišnjeg Moto GP šampionata, na stazi “Marko Simončeli”. Aktuelni šampion je napravio veliki korak ka osvajanju svoje osme titule u karijeri. On je novim, 77. trijumfom u karijeri, a svojim šestim na stazi „Marko Simončeli“ došao do četvrtog mesta na listi pobednika svih vremena. Ispred njega su Anhel Nijeto, Valentino Rosi i rekorder Đakomo Agostini sa 122 pobede. Španac je u cilju imao devet desetinki prednosti u odnosui na