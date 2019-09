Smena direktora škole u barajevu: Na teret mu se stavlja da je pokušao da prikrije nasilje, maltretirana devojčica još ne ide u školu

Blic pre 4 sata | Kurir , Blic

Dobrivoje Jelić, direktor Srednje škole Barajevo, u kojoj su dve učenice prošle nedelje tukle svoju vršnjakinju, danas bi trebalo da bude smenjen.

Kako prenose mediji, njemu se na teret stavlja da je pokušao da prikrije vršnjačko nasilje. On, međutim, to demantuje. - U školama su u ponedeljak bile inspekcije i završen je i stručni nadzor. Direktora Jelića čeka razrešenje zbog njegovog opstruktivnog ponašanja. Naime, on je dva dana znao za incident koji se desio, ali je čekao i hteo da sve gurne pod tepih, što je sasvim dovoljno za smenu. Takođe, škola ne poseduje takozvani tim za nasilje. Nadležni koji su