Prve reči putnika iz kamenovanog autobusa: Srbi jedva izvukli živu glavu, svi spominju jednu stvar: "Zbog njega smo ostali živi" (foto/video)

Blic pre 26 minuta
Autobus kompanije „Barbados“ iz Srbije, koji je prevozio 38 putnika, presksinoć je oko 21.30 kamenovan na auto-putu Egnatija kod Soluna. U incidentu su povređene tri osobe – dve putnice i vozač (64), dok su ostali putnici ostali nepovređeni. Kompanija je odmah obezbedila drugi autobus kako bi svi bezbedno stigli u Srbiju.

Nakon dramatične ispovesti drugog vozača, Zorana Dragojevića, oglasili su se i putnici iz autobusa, Suzana i Aleksandar koji su imali samo reči hvale za vozača koji se tom prilikom nalazio za volanom. Naime, kako su rekli, samo zahvaljujući njegovoj prisebnosti, izbegnuta je veća tragedija. "Bila sam u tom autobusu i bilo je prestrašno, staklo je letelo po svima, užasno je bilo, ali hvala Bogu, niko nije stradao. Ogromno hvala vozaču, koji je ostao sabran i nije
Blic pre 7 sati
Solun

N1 Info pre 26 minuta
Bloomberg Adria pre 26 minuta
Bloomberg Adria pre 26 minuta
Blic pre 26 minuta
Blic pre 32 minuta