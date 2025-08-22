Oglasio se putnik iz kamenovanog autobusa "Zbog njega smo ostali živi"
Alo pre 33 minuta
Autobus kompanije „Barbados“ iz Srbije, koji je prevozio 38 putnika, presksinoć je oko 21.30 kamenovan na auto-putu Egnatija kod Soluna. U incidentu su povređene tri osobe – dve putnice i vozač (64), dok su ostali putnici ostali nepovređeni. Kompanija je odmah obezbedila drugi autobus kako bi svi bezbedno stigli u Srbiju.
Nakon dramatične ispovesti drugog vozača, Zorana Dragojevića, oglasili su se i putnici iz autobusa, Suzana i Aleksandar koji su imali samo reči hvale za vozača koji se tom prilikom nalazio za volanom. Naime, kako su rekli, samo zahvaljujući njegovoj prisebnosti, izbegnuta je veća tragedija. "Bila sam u tom autobusu i bilo je prestrašno, staklo je letelo po svima, užasno je bilo, ali hvala Bogu, niko nije stradao. Ogromno hvala vozaču, koji je ostao sabran i nije