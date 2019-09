Šarčević: Ljudi završite više te studije

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Poslanici Skupštine Srbije o produženju roka za završetak studija takozvanih "starih studenata" Poslanici Skupštine Srbije najavili su danas podršku predloženim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ocenivši da država nikome ne treba da uskrati šansu da okonča proces obrazovanja.

„Studenti koji su osnovne studije i studije na višim školama upisali do 10. septembra 2005.godine, moraće da završe te studije, po započetom nastavnom planu i programu, najkasnije za dve godine,do kraja školske 2020/2021. godine. Studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka studije mora da završe do kraja školske 2021/2022. godine“. Do 2021. godine daje se rok i za završetak magistarskih i doktorskih studija započetih pre 10. septembra 2005, a