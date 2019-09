Šarčević: Još dve godine za završetak studija po starom sistemu

N1 Info pre 2 sata | Beta

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je u Skupštini Srbije da će rok za završetak studija po starom sistemu biti produžen za dve godine.

Obrazlažući poslanicima predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Šarčević je rekao da se studentima upisanim pre 10. septembra 2005. godine rok za završetak studija produžava do školske 2020/2021. a studentima integrisanih studija iz polja medicinskih nauka do kraja školske 2021/2022. godine. Do 2021. godine daje se rok i za završetak magistarskih i doktorskih studija započetih pre 10. septembra 2005, a kako je istakao ministar, i