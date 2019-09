Snoudenova knjiga postala najprodavanija u svetu

Sputnik pre 5 sati

Bivši pripadnik CIA i Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) SAD Edvard Snouden otkrio je kako su američke vlasti pomogle da njegovi memoari postanu najprodavanija knjiga na svetu.

„Nekoliko sati nakon što je Vlada SAD pokrenula postupak sa ciljem da se prekine publikacija mojih novih memoara, ’Dosije‘, knjiga za koju (američka) Vlada ne želi da stigne do čitalaca, postala je najprodavanija u svetu“, napisao je Snouden na svojoj stranici na Tviteru. Hours after the United States government filed a lawsuit seeking to punish the publication of my new memoir, #PermanentRecord, the very book the government does not want you to read just became