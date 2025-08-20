Rat u Ukrajini – 1.274. dan

UŽIVO Ruska vojska uništila četiri ukrajinska rovna mesta u DNR za jedan dan Artiljerci 150. gardijske motostrelačke divizije „Južne“ grupe trupa Oružanih snaga Rusije uništili su za jedan dan četiri zemunice ukrajinskih Oružanih snaga na Konstantinovskom pravcu, u blizini naselja Pleščejevka kod Kleban-Bikskog rezervoara u DNR, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Vojno-regrutni odsek na zapadu Ukrajine potvrđuje pucnjavu na lokalno stanovništvo Volinjska