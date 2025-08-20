Uživo pakao kod serebrjanske šume, zbrisana 53 brigada Rusi celu noć tukli po Odesi, ima mrtvih

Alo pre 1 sat
Uživo pakao kod serebrjanske šume, zbrisana 53 brigada Rusi celu noć tukli po Odesi, ima mrtvih

Rat u Ukrajini – 1.274. dan

UŽIVO Ruska vojska uništila četiri ukrajinska rovna mesta u DNR za jedan dan Artiljerci 150. gardijske motostrelačke divizije „Južne“ grupe trupa Oružanih snaga Rusije uništili su za jedan dan četiri zemunice ukrajinskih Oružanih snaga na Konstantinovskom pravcu, u blizini naselja Pleščejevka kod Kleban-Bikskog rezervoara u DNR, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Vojno-regrutni odsek na zapadu Ukrajine potvrđuje pucnjavu na lokalno stanovništvo Volinjska
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Tajna mape Ukrajine u Beloj kući — Zaharova otkriva pravu poruku; Švajcarska sprema imunitet za Putina

Tajna mape Ukrajine u Beloj kući — Zaharova otkriva pravu poruku; Švajcarska sprema imunitet za Putina

RTS pre 3 minuta
Izvor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Izvor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Beta pre 2 sata
Masovni udar na Ukrajinu nakon pregovora u Beloj kući 15: mrtvih za 24 sata: Rusija dronovima i raketama zasula Donjeck…

Masovni udar na Ukrajinu nakon pregovora u Beloj kući 15: mrtvih za 24 sata: Rusija dronovima i raketama zasula Donjeck, Zaporožje, Herson, Harkiv

Blic pre 3 sata
Šta bi pakt „sličan Članu 5“ značio za Ukrajinu?

Šta bi pakt „sličan Članu 5“ značio za Ukrajinu?

Danas pre 4 sati
AFP: Putin ponudio da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

AFP: Putin ponudio da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Radio 021 pre 4 sati
Da li će američke snage biti raspoređene u Ukrajini? Tramp jasno rekao koji je stav SAD-a

Da li će američke snage biti raspoređene u Ukrajini? Tramp jasno rekao koji je stav SAD-a

Alo pre 5 sati
Zastoj na terenu: Meloni: Počinje nova faza sukoba u Ukrajini, tri godine posle početka rata

Zastoj na terenu: Meloni: Počinje nova faza sukoba u Ukrajini, tri godine posle početka rata

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaTeroristički napadBela kućaRusijainvaliditetDonald Tramppožar

Svet, najnovije vesti »

(Video) Eksplozija u NATO zemlji! Misteriozni objekat izazvao uzbunu u Poljskoj, pronađen ugljenisani metal: "Možda su Rusi"

(Video) Eksplozija u NATO zemlji! Misteriozni objekat izazvao uzbunu u Poljskoj, pronađen ugljenisani metal: "Možda su Rusi"

Blic pre 3 minuta
Evropol podržao operaciju u kojoj je zaplenjen lažni novac vredan 66 miliona evra

Evropol podržao operaciju u kojoj je zaplenjen lažni novac vredan 66 miliona evra

RTV pre 38 minuta
Evroposlanik: Vlast u Srbiji glumi žrtvu, a prave žrtve su studenti

Evroposlanik: Vlast u Srbiji glumi žrtvu, a prave žrtve su studenti

Nova pre 18 minuta
VIDEO Drama na Santoriniju: Ogroman odron izazvao paniku i strah od zemljotresa

VIDEO Drama na Santoriniju: Ogroman odron izazvao paniku i strah od zemljotresa

Nova pre 33 minuta
Rusija poseduje najmoćnije sisteme za borbu protiv dronova

Rusija poseduje najmoćnije sisteme za borbu protiv dronova

Sputnik pre 38 minuta