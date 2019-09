Ukrasna traka na Mustangu GT500 Shelby košta kao novi auto, Ford je objasnio zašto

Auto blog pre 20 minuta | Index.hr

Najjeftiniji novi auto u Americi košta oko 12.000 dolara, a Ford će traku na Mustangu tek naplatiti nešto manje.

Ford je nedavno lansirao onlajn konfigurator za novi Mustang u GT500 Shelby verziji, a cena kreće od oko 73.000 dolara. I šta god izabrali od dodatne opreme, teško ćete ovaj gotovo 800 KS snažan bolid doterati do cene koja će se prebaciti u šestocifreno područje, piše portal Index.hr. Ali jedan detalj bi mogao da pomogne, a to su trkačke trake koje se protežu uzduž eksterijera. Ford je taj "detalj"u Americi odlučio da naplati 10.000 dolara. To je neverovatan iznos