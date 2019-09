Saudijski ministar spoljnih poslova: Preduzećemo odgovarajuće korake

Blic pre 12 sati | Tanjug

Saudijska Arabija će preduzeti odgovarajuće korake da odgovori na napad na svoja naftna postrojenja, ako, kako se čekuje, saudijska istraga potvrdi da je Iran za to odgovoran, izjavio je danas saudijski ministar spoljnih poslova Adel al-Džubeir. Kako javlja Rojters, on je rekao da će istraga dokazati da je napad 14. septembra izveden sa severa i da je Iran odgovoran za to. Teheran negira sve optužbe, podseća agencija. Rijad je već saopštio da je istraga do sada