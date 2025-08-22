Predsednik Belorusije je istakao da je američki predsednik Donald Tramp odigrao odličnu posredničku ulogu na samitu u Enkoridžu.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko ispričao je novinarima kako ruski predsednik Vladimir Putin nije dozvolio napad "orešnikom" na Bankovu ulici u Kijevu, gde se nalazi kancelarija Vladimira Zelenskog. "Lukašenko iznosi insajderske informacije! Na primer, o tome kako su predložili napad 'Orešnikom' na Bankovu ulicu, gde se nalazi kancelarija Zelenskog. Putin je odgovorio: 'Ni u kom slučaju!'", navodi BelTA. Tramp-odličan posrednik Predsednik Beloruije