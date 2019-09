Junker: Granične kontrole u Irskoj u slučaju Bregzita bez dogovora

RTS pre 2 sata

Ukoliko Britanija napusti evropski blok bez dogovora na irskoj granici biće uspostavljene granične kontrole, izjavio je predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Junker je izjavio Skaj njuzu da EU mora da "obezbedi očuvanje interesa Evropske unije i unutrašnjeg tržišta", preneo je AP. On je napomenuo da bez granice nakon Bregzita, životinje koje ulaze u Severnu Irsku mogu potom ući u EU preko Irske bez ikakve kontrole. Junker je rekao da se to neće dogoditi. "Moramo čuvati zdravlje i bezbednost naših građana'''', rekao je on. Britanija treba da napusti EU 31. oktobra.